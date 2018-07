Robinho faz dois e Milan goleia em festa do título

Em clima festivo, o time da casa saiu na frente em San Siro aos 23 minutos do primeiro tempo. Robinho recebeu na esquerda, foi passando pela marcação e, na entrada da área, bateu de chapa, no canto esquerdo do gol defendido por Agazzi. Golaço.

Dois minutos depois o Milan ampliou. Pato foi lançado nas costas da zaga, mas acabou interceptado pelo goleiro, que dividiu com Seedorf. A bola voltou caprichosamente na cabeça de Gattuso, que cabeceou de fora da área para o gol vazio, fazendo apenas o segundo dele na temporada.

Em mais uma boa participação de Pato, Robinho recebeu na esquerda e tocou rasteiro para fazer o terceiro do Milan. Ainda no primeiro tempo, Cossu descontou. No quarto gol, Robinho passou para Pato, que tocou de primeira para Seedorf. O capitão dominou de frente para o gol e bateu no canto de Agazzi, fechando o placar.

A nove minutos do fim, mais um motivo de festa para a torcida do Milan. Inzaghi, recuperado de uma lesão no joelho, sofrida em novembro passado, voltou ao time ovacionado pelos fãs rubro-negros que lotaram San Siro - e também a principal praça de Milão, onde foi instalado um telão.

Ao fim do jogo, ninguém arredou pé do estádio para ver os milanistas receberem pela 18.ª vez a taça de campeão italiano.