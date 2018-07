Robinho faz gol e Milan bate o Bologna

BOLONHA - Com grande atuação do trio Robinho, Ibrahimovic e Boateng, o líder Milan confirmou a ótima fase no Campeonato Italiano ao bater o Bologna por 3 a 0 neste domingo, fora de casa, pela 16.ª rodada.

Cada um dos três atacantes marcou um gol para o sexto triunfo do time rubro-negro nos últimos sete jogos pela competição. Ronaldinho Gaúcho, em compensação, nem sequer saiu do banco de reservas.

Com o resultado, o Milan chega a 36 pontos e abre seis pontos de vantagem para o Napoli, que no sábado venceu o Genoa.

O Bologna, que conheceu sua primeira derrota em casa, fica provisoriamente na 12.ª colocação, com 20 pontos, mas pode cair dependendo dos resultados deste domingo.

A vitória milanista começou logo aos oito minutos, quando Ibrahimovic deu belo passe para o ganês Prince Boateng desviar de primeira na área e abrir o placar.

Aos 35, foi a vez de Boateng servir Robinho, que bateu na saída do goleiro Viviano para chegar a seis tentos no campeonato. E o terceiro gol só não saiu no primeiro tempo porque Ibra desperdiçou uma oportunidade clara após grande passe do brasileiro.

O Milan manteve o forte ritmo na etapa final e não demorou para balançar a rede novamente. Aos 15, Ibrahimovic tirou o zagueiro com uma matada no peito com classe após lançamento de Pirlo e bateu firme para marcar seu nono gol no Italiano.

O Bologna teve a chance de diminuir aos 33, com Di Vaio, que cobrou pênalti nas mãos do goleiro Abbiati.