Robinho faz treino físico e tem chance de voltar à equipe santista

O Santos pode ganhar o reforço de Robinho para o jogo desta quinta-feira, contra o Grêmio, em Porto Alegre, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Recuperado do estiramento muscular na coxa direita, sofrido há uma semana, o atacante fez treino físico na tarde desta terça no CT Rei Pelé e tem chance de ficar à disposição de Oswaldo de Oliveira.

Robinho sofreu a contusão muscular na quarta passada, ainda no primeiro tempo do jogo contra o Atlético-PR, na Vila Belmiro, quando fazia sua quarta partida seguida, em apenas duas semanas, desde que voltou ao Santos. Assim, Robinho já desfalcou o Santos no clássico de domingo, diante do São Paulo, também pelo Brasileirão.

No treino desta terça, que foi acompanhado de longe pelo presidente do clube, Odílio Rodrigues, Robinho fez trabalho físico de cerca de 45 minutos. Chegou a dar alguns piques em velocidade para testar a musculatura. E também realizou movimentação com bola, mas sem contato físico com os companheiros. Aparentemente, o atacante não sentiu nenhuma dor no local da lesão.