Robinho festeja volta de Arrascaeta e promete evolução do Cruzeiro em amistoso

Na espera pelo meia Arrascaeta, que voltará a treinar com o Cruzeiro na próxima quinta-feira, após disputar a Copa do Mundo da Rússia com a seleção do Uruguai, o meia Robinho admitiu que o Cruzeiro ficou devendo nos últimos dois amistosos e prometeu melhor rendimento na próxima partida amistosa contra o Corinthians, na quarta-feira, às 20h30, na Arena Corinthians.

Arrascaeta é um dos principais jogadores do time mineiro nesta temporada e ajuda Robinho e Thiago Neves na construção das jogadas, além de ir à frente para finalizar. O retorno do uruguaio foi comemorado por Robinho, que afirmou que a equipe terá um desempenho superior diante do time paulista e também quando as competições voltarem.

"Tem a volta do Arrascaeta. A gente sabe da qualidade dele. Vai nos ajudar muito, é algo importante. Mas vamos melhorar: as jogadas vão sair, os gols vão sair. É difícil falar do tanto de gols que a gente perdeu, mas realmente aconteceu. Teremos a semana para estar melhor na segunda-feira. Espero que a gente melhore porque teremos muitos jogos", afirmou.

A promessa de melhores apresentações se dá pelos resultados negativos nos últimos dois amistosos. Primeiro, derrota para o Corinthians no Mineirão por 2 a 0, na quarta-feira passada. Na sequência veio o empate em 1 a 1 no jogo-treino diante do Coimbra-MG no último sábado. Robinho entende a ansiedade dos torcedores por vitórias, mas preferiu exaltar a boa preparação física da equipe, que será, segundo ele, fundamental no segundo semestre.

"O torcedor fica preocupado, perdemos para o Corinthians, empatamos com o Coimbra. O torcedor fica nervoso, ansioso, acha que não teve melhora. Mas a parte física nossa está espetacular. Acho que poucos times no Brasil estão igual a gente na parte física. Isso é importante para o restante da temporada", destacou o meia.

NOVIDADES NO TREINO

O Cruzeiro teve novidades na volta aos treinos na Toca da Raposa nesta segunda-feira. Em fase final de recuperação de um edema na coxa esquerda, Raniel participou dos trabalhos com bola, assim como Bruno Silva e Patrick Brey, que haviam ficado de fora do jogo-treino contra o Coimbra-MG, no último sábado.

Os jogadores fizeram um trabalho técnico e o técnico Mano Menezes escalou os titulares com: Fábio, Edilson, Dedé, Léo e Egídio; Henrique e Lucas Silva; Robinho, Rafinha e Thiago Neves; Rafael Sóbis.

O primeiro compromisso do Cruzeiro assim que o calendário do futebol for retomado será contra o Atlético-PR, no Mineirão, no dia 16, um dia depois da final da Copa do Mundo. Trata-se do jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Como venceu a primeira partida por 2 a 1, o time mineiro tem a vantagem de poder empatar para avançar na competição.