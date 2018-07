Robinho não treina e deve desfalcar o Atlético-MG contra o Colo Colo

O atacante Robinho deve mesmo desfalcar o Atlético-MG mais uma vez nesta quarta-feira. Ainda debilitado fisicamente, o jogador não treinou ao lado dos companheiros nesta segunda e a tendência é que volte a ficar de fora do confronto diante no Colo Colo, no Independência, pela Libertadores.

Robinho segue sofrendo os efeitos de uma picada de inseto na coxa direita, que lhe causou febre e uma inflamação no local. Por isso, ele se tornou desfalque de última hora diante do mesmo Colo Colo na semana passada, no Chile. No domingo, também não atuou contra o América-MG, quando o Atlético-MG foi escalado com um time reserva.

O técnico Diego Aguirre chegou a dizer que Robinho provavelmente ficaria de fora da partida de quarta se não treinasse nesta segunda, justamente o que aconteceu. Enquanto seus companheiros trabalharam no gramado, o atacante apenas realizou uma atividade de recuperação física na academia.

Sem Robinho, Aguirre pode repetir a escalação que encarou o Colo Colo na semana passada, com o lateral Patric mais uma vez improvisado na ponta. Hyuri, que vem entrando bem vindo do banco, é a outra opção para a posição.

Independente da escalação que for a campo, todos no Atlético-MG esperam dificuldade diante do rival chileno. "Imagino um jogo diferente do que foi lá. A torcida tem que fazer a diferença e, jogando em casa, nossa postura tem que ser diferente. Lá, fomos mais cautelosos. Pelo fato de estar jogando fora de casa, jogamos mais com a inteligência", disse o volante Rafael Carioca.

No empate por 0 a 0 da semana passada, o Atlético-MG até teve bons momentos, mas precisou se fechar e suportar a pressão do Colo Colo na reta final. Agora, a promessa é justamente de dar o troco e pressionar o rival no Independência.

"A gente não pode pensar em outra coisa a não ser pressionar. Mas com inteligência, porque sabemos que é um time de muita qualidade, que gosta de jogar. A força que eles mostraram lá, temos que mostrar aqui com a nossa torcida", afirmou o volante.