Atlético-MG bate o América-MG pela primeira vez na ano

O Atlético-MG finalmente ganhou o primeiro clássico contra o América-MG em 2016. Neste domingo, no Independência pela 11.ª rodada do Campeonato Brasileiro, o time alvinegro bateu o rival por 1 a 0, com gol de Robinho no início do primeiro tempo.

Nas outras partidas da temporada, haviam sido três empates e uma vitória para o América, campeão mineiro e que segue na lanterna do Brasileiro, com oito pontos. O Atlético vai a 16, assume a sétima posição e aguarda os outros jogos do domingo, às 16h e 18h30.

O América chegou com perigo logo no primeiro minuto de jogo. Danilo cruzou e Victor Rangel desviou de cabeça, para fora, com Victor, no contrapé, já batido no lance. Mas a abertura do placar ficou por conta do Atlético. Aos quatro minutos, Clayton roubou a bola da zaga e rolou para Robinho, que tocou na saída de João Ricardo. Falha do setor defensivo do América.

Lá na frente, o ataque do América fazia sua parte. Aos 14 minutos, Ernandes arriscou de longe. A bola passou muito perto do gol de Victor. Pouco depois, outro chute de longe, com Osman. Victor espalmou. Aos 33, Osman tentou de novo, mas mandou para fora. As equipes foram para o intervalo no momento em que o América era melhor em campo.

O América tentou manter a pressão no início do segundo tempo, tocava a bola no campo adversário mas sem conseguir finalizar. Aos 16 minutos, o América por pouco não empatou com Victor Rangel. O atacante se livrou da zaga e chutou. Victor defendeu.

No primeiro lance de perigo do Atlético no segundo tempo, aos 33 minutos, Cazares cruzou da direita e Fred bateu de primeira. João Ricardo desviou e a bola bateu na trave.

O América volta a campo na quarta-feira em partida marcada para as 21h45 contra o Corinthians, no Independência. O Atlético joga na quinta-feira, às 21h, também no Independência, contra o Botafogo.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 0 X 1 ATLÉTICO-MG

AMÉRICA-MG - João Ricardo; Jonas, Sueliton, Adalberto e Ernandes; Leandro Guerreiro (Juninho), Claudinei, Alan Mineiro (Borges) e Danilo (Tiago Luís); Osman e Victor Rangel. Técnico - Sérgio Vieira.

ATLÉTICO-MG - Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Erazo e Douglas Santos; Leandro Donizete, Junior Urso e Cazares; Clayton (Patric), Fred (Eduardo) e Robinho (Dátolo). Técnico - Marcelo Oliveira.

GOL - Robinho, aos 4 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).

CARTÕES AMARELOS - Clayton e Marcos Rocha (Atlético-MG); Adalberto e Danilo (América-MG).

RENDA - R$ 231.040,00.

PÚBLICO - 9.516 pagantes.

LOCAL - Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).