Robinho marca e Milan avança sob os olhares de Seedorf

MILÃO - Enquanto aguardava a chegada de Seedorf como seu novo técnico, o Milan aproveitou que enfrentava um adversário fraco e reencontrou o caminho das vitórias. Nesta quarta-feira, a equipe rubro-negra contou com um gol de Robinho para vencer o Spezia por 3 a 1, no San Siro, e avançar às quartas de final da Copa da Itália.

Mauro Tassotti trabalhou como interino enquanto Seedorf, que se despediu do Botafogo na terça-feira, chegava a Milão e se dirigia ao San Siro. O holandês vai substituir Massimiliano Allegri, demitido depois da derrota para o Sassuolo, de virada, por 4 a 3, no domingo, pelo Campeonato Italiano.

Nesta quarta, o jogo começou igual ao do fim de semana, com Robinho abrindo o placar sobre a equipe da segunda divisão italiana. Aos 28 minutos, Pazzini cruzou da esquerda e o brasileiro completou de peixinho. Logo depois, Pazzini recebeu bola na área e de, voleio, de primeira, marcou belo gol.

Logo no começo da segunda etapa, aos 2 minutos, Honda pegou rebote do goleiro Leali e marcou seu primeiro gol com a camisa do Milan - o japonês havia estreado entrando no segundo tempo diante do Sassuolo.

Quando o placar já estava 3 a 0, Seedorf chegou ao San Siro para assistir ao restante da partida da tribuna. Mas o holandês não deu sorte e viu o Spezia diminuir nos acréscimos, com Ferrari.

Na próxima fase, o Milan vai enfrentar a Udinese. Já o Siena, que mais cedo goleou o Catania por 4 a 1, fora de casa, vai fazer o clássico da Toscana contra a arquirrival Fiorentina.