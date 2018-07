Robinho marca e Milan vence Brescia no Campeonato Italiano

O Milan não teve maiores dificuldades para manter a liderança no Campeonato Italiano. Neste sábado, a equipe contou com o apoio da torcida para superar o Brescia por 3 a 0, com todos os gols marcados no primeiro tempo - Robinho fez o segundo.

Com o bom resultado em casa, o Milan chegou aos 33 pontos e abriu três de vantagem para a vice-líder Lazio, que havia derrotado a Inter de Milão na sexta-feira, por 3 a 1. O Brescia, por sua vez, segue apenas com 12, brigando contra o rebaixamento.

Com Ronaldinho Gaúcho novamente no banco, o Milan só precisou de 30 minutos para definir o jogo. Logo aos quatro, Boateng recebeu passe de Ibrahimovic e abriu o placar. O líder seguiu dominando e ampliou aos 27 com Robinho, aproveitando falha da defesa do Brescia. E apenas três minutos depois, Ibrahimovic fechou o marcador.

Com a vitória praticamente garantida, a equipe diminuiu o ritmo na etapa final. Ronaldinho Gaúcho ainda foi a campo e quase marcou um bonito gol, ao aproveitar cruzamento de Robinho e bater de primeira, no ângulo, para fora. Mas satisfeito com o resultado, o Milan apenas administrou nos últimos minutos