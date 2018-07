Robinho marca em goleada do Milan sobre o Catania

A vitória manteve o Milan na cola dos líderes do Campeonato Italiano. Com 20 pontos, o atual campeão só está atrás agora da Udinese e da Lazio, ambos com 21. A Juventus, com 19, perdeu a liderança por não entrar em campo neste domingo. O jogo contra a Napoli, assim como o duelo entre Genoa e Inter de Milão, foram adiados por conta da chuva.

Robinho deu início à goleada do Milan ao fazer jogada individual pela esquerda, passar pelo marcador e ser derrubado dentro da área. Ibrahimovic bateu firme o pênalti e deixou o time da casa em vantagem, logo aos 7 minutos.

Aos 24, foi a vez do próprio brasileiro balançar as redes. Em nova investida pela esquerda, Robinho avançou na área e mandou no canto: 2 a 0. O Milan ainda teve duas boas chances para aumentar o placar antes do intervalo.

Somente no segundo tempo, o time da casa conseguiu ampliar a vantagem. Aos 23, Robinho finalizou com perigo e contou com um desvio do zagueiro Lodi e da trave para anotar o terceiro. Três minutos depois, Zambrotta aproveitou rebote do goleiro e fechou a goleada dos donos da casa.

O Milan só não assumiu a liderança neste domingo porque a Udinese bateu o Siena, por 2 a 1, em casa, e a Lazio superou o Parma, por 1 a 0. Pela mesma rodada, a Atalanta venceu o Cagliari por 1 a 0, mesmo placar das vitórias do Cesena sobre o Lecce e do Chievo sobre a Fiorentina.