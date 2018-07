Robinho marca, mas Milan empata com a Sampdoria

Robinho balançou as redes, mas não conseguiu garantir a vitória do Milan neste sábado. Jogando fora de casa, o time milanês cedeu o empate ao Sampdoria, por 1 a 1, no segundo tempo, e perdeu a chance de disparar na liderança do Campeonato Italiano.

O Milan soma 30 pontos na tabela, quatro a mais que o vice-líder Lazio. O time do brasileiro Hernanes entrará em campo neste domingo para enfrentar o Catania, diante de sua torcida. A Sampdoria chegou aos 20 pontos, na oitava colocação.

O Milan começou a partida deste sábado com uma formação mais ofensiva e teve dificuldade para levar perigo no ataque. A bola só balançou as redes no final do primeiro tempo. Ibrahimovic escapou pela direita e cruzou na área. Robinho, quase na marca do pênalti, completou para o fundo do gol, aos 42 minutos.

Mas o Milan não conseguiu sustentar a vantagem no placar por muito tempo. A Sampdoria voltou melhor no segundo tempo e arrancou o empate aos 13 minutos. Ziegler bateu escanteio e Gastaldello ajeitou para Pazzini, sem marcação, cabecear para as redes. Embalada, a equipe anfitriã teve boas chances de virar o placar, mas parou nas boas defesas do goleiro Abiatti.

Na próxima rodada, o Milan vai receber o Brescia, em casa, no final de semana. A Sampdoria também jogará diante de sua torcida, contra o Bari.