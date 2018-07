Robinho marca, Milan vence e abre oito pontos na ponta do Italiano

BRESCIA - O Milan praticamente garantiu neste sábado o título italiano da temporada. Neste sábado, depois de ver o Napoli perder para o Palermo, contou com um gol de Robinho para vencer o Brescia fora de casa por 1 a 0 e abrir oito pontos na liderança do Campeonato Italiano.

O time de Robinho e Pato tem 74 pontos, contra 66 da Inter, que ultrapassou o Napoli ao vencer a Lazio mais cedo. A diferença teria que ser tirada em quatro rodadas, não havendo mais confrontos diretos. O Brescia segue com 30 pontos, a cinco de deixar a zona de rebaixamento.

Na próxima rodada, o Milan recebe o Bologna e a Inter visita o Cesana. Se vencer e o rival tropeçar, o time rubro-negro fica com o título, quebrando um jejum de sete anos sem faturar o Campeonato Italiano.

A vitória milanista poderia ter sido decidida mais cedo. Logo com 8 minutos de jogo, Robinho tabelou com Cassano e bateu por cima. Depois, aos 37, o brasileiro bateu forte de longe e Arcari espalmou.

No começo do segundo tempo, Seedorf cruzou pela esquerda e encontrou Cassano livre na área. O italiano, com o gol defendido apenas por um zagueiro, cabeceou para o chão e mandou para fora.

O gol veio somente aos 36 minutos, em mais uma jogada entre Cassano e Robinho. O brasileiro recebeu do companheiro de ataque na área, bateu rasteiro na saída de Arcari e abriu o placar. Aos 43, o Brescia quase empatou com Diamanti, mas Abbiatti salvou o Milan.

