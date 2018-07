Robinho marca, Milan vence e avança na Copa da Itália

MILÃO - O Milan saiu atrás no placar, mas virou e derrotou a Lazio por 3 a 1, nesta quinta-feira, no San Siro, pelas quartas de final da Copa da Itália. Com a vitória, a equipe garantiu vaga na semifinal da competição, na qual enfrentará a Juventus, nos dias 8 de fevereiro e 21 de março.

Nesta quinta-feira, o time da casa teve muito trabalho para sair com o resultado positivo e precisou buscar uma virada. Logo aos 5 minutos do primeiro tempo, o francês Djibril Cissé abriu o placar para a Lazio.

Dez minutos depois, no entanto, o brasileiro Robinho deixou tudo igual, após aproveitar uma bola rebatida dentro da área. Aos 18 minutos, Seedorf deu a liderança ao Milan com um golaço. Ele recebeu pela esquerda, tirou o zagueiro André Dias com um belo drible e colocou no ângulo esquerdo do goleiro.

No segundo tempo a Lazio veio para cima, tentando o gol de empate que levaria o jogo para a prorrogação. Mas a equipe milanesa soube suportar a pressão e ainda conseguiu mais um gol, com Ibrahimovic, aos 39 minutos, para sacramentar a classificação.

Na próxima fase, o Milan enfrentará a Juventus, que eliminou a Roma com uma vitória por 3 a 0, na última terça-feira. A fase semifinal é a única da competição disputada em confronto de ida e volta. A primeira partida acontecerá em Milão, no dia 8 de fevereiro, e a segunda, em Turim, no dia 21 de março.