Robinho marca, Milan vence e segue na cola da Juventus

NOVARA - A Juventus já havia garantido o título simbólico do primeiro turno do Campeonato Italiano no sábado, ao vencer a Atalanta, mas o Milan também fez sua parte neste domingo. Mesmo jogando fora de casa, a equipe rubro-negra venceu o lanterna Novara por 3 a 0 e manteve em um ponto a distância que o separa do líder da competição. Também neste domingo, a Udinese venceu o Catania por 2 a 1 e se manteve na briga pelo título.

O primeiro turno do Campeonato Italiano acaba com a Juventus na primeira colocação, com 41 pontos. O Milan aparece em segundo, com 40, enquanto a Udinese ficou com 38, em terceiro. Lazio e Inter de Milão jogam entre si logo mais para decidir o quarto lugar, atualmente com os romanos, que têm 33 pontos, um a mais que os milaneses. O Napoli, que empatou com o Siena em 1 a 1 neste domingo, perdeu a sexta posição para a Roma e está agora em sétimo.

Em Novara, o Milan abriu o placar aos 11 minutos do segundo tempo. Ambrosini deu passe perfeito para Ibrahimovic, que dominou de coxa na pequena área e chutou firme para marcar. O segundo gol, aos 28, foi marcado por Robinho. El Shaarawi bateu cruzado e a bola ia saindo para fora quando o brasileiro deu um carrinho no segundo pau e empurrou a bola para as redes. No fim, já nos acréscimos, El Shaarawi chutou, Ujkani espalmou e Ibrahimovic marcou no rebote.

Com dois gols neste domingo, Ibrahimovic chegou a 13 na competição, mas ele não assumiu a artilharia porque Di Natale também marcou e foi a 14. O gol do centroavante italiano foi o segundo da vitória da Udinese sobre o Catania, em Údine. O ex-palmeirense Pablo Armero abriu o placar. Já no fim, aos 50 minutos do segundo tempo, Lodi descontou.

Fora de casa, o Napoli conseguiu evitar uma derrota para o Siena com um gol de Pandev aos 41 do segundo tempo. Calaio havia feito o gol alvinegro. Já em Palermo, o time da casa saiu perdendo para o Genoa, virou para 3 a 1 ainda no primeiro tempo e acabou vencendo por 5 a 3 no jogo mais movimentado do dia. O brasileiro Zé Eduardo, do time genovês, ficou no banco.

Ainda neste domingo, o Lecce recebeu o Chievo Verona e foi buscar um empate em 2 a 2 depois de estar perdendo por 2 a 0. Paloschi fez os dois gols dos visitantes. Bologna e Parma empataram em 0 a 0.