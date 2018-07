Robinho minimiza gol decisivo e parabeniza grupo pela vitória do Atlético-MG

O Atlético Mineiro fazia um jogo difícil nesta quarta-feira contra o Libertad, do Paraguai, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela Copa Libertadores, quando as suas duas principais estrelas brilharam e conduziram o time na importante vitória por 2 a 0.

Aos 26 minutos do segundo tempo, quando o time paraguaio era melhor e ameaçava o gol de Victor, Fred fez belo pivô e tocou para Robinho abrir o placar - ainda daria tempo, já no fim, para o equatoriano Cazares anotar o segundo.

Mas, apesar do gol decisivo, Robinho minimizou a sua atuação e preferiu enaltecer o elenco atleticano. "Não gosto de me auto-elogiar, mas tento melhorar a cada jogo", comentou o atacante em entrevista ao canal de TV a cabo Fox Sports. "O time todo está de parabéns".

Robinho falou ainda sobre a importância do resultado, que devolveu o Atlético Mineiro à liderança provisória do Grupo 6, além de tê-lo aproximado das oitavas de final. "O mais importante era a vitória, era isto que importava, para seguirmos com o nosso objetivo de se classificar".

Após a vitória desta quarta-feira, o Atlético Mineiro muda o foco para o jogo deste domingo contra o Cruzeiro, pelo duelo de ida da final do Campeonato Mineiro. "Agora é descansar e se preparar para a final porque o jogo será difícil", completou Robinho.