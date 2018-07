Robinho minimiza vaias no Cruzeiro e comenta que torcedor é 'assim mesmo'

O Cruzeiro foi surpreendido neste domingo, teve uma fraca atuação e foi superado pela Chapecoense por 2 a 0, em pleno estádio do Mineirão, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, em um resultado que revoltou o torcedor presente na arena em Belo Horizonte.

Durante boa parte do segundo tempo, quando a equipe já perdia por 2 a 0, a torcida vaiou muito, especialmente o meia Thiago Neves. Cantou, também, que o time era "sem vergonha". Mas, para o meia Robinho, torcedor é "assim mesmo".

"Futebol é assim, ninguém vai entender. Eu fico tranquilo porque se tivéssemos vencido nós seríamos os melhores. Foi assim quando ganhamos do Santos lá na Vila Belmiro e disseram que a gente era guerreiro. É assim mesmo", lamentou.

Para Robinho, que se recuperou de contusão e entrou no segundo tempo da derrota deste domingo, o elenco não pode se abater com as vaias. "Isso faz parte, precisa estar acostumado com as vaias e não pode se preocupar com isso", completou o meia.