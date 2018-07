Robinho não treina e vira problema para o Santos na final

O Santos tem um desfalque certo e duas dúvidas para a primeira partida da final do Campeonato Paulista, domingo, contra o Palmeiras no Allianz Parque. Com dengue, o zagueiro Werley corre o risco de ficar de fora até da segunda partida, marcada para o dia 3 na Vila Belmiro.

Titulares, o volante Valencia e o atacante Robinho ainda não treinaram esta semana por causa de problemas musculares. O colombiano trata lesão na panturrilha direita, enquanto o craque do time sente a coxa esquerda. Nesta quinta-feira, ele apareceu de chinelo no campo do CT Rei Pelé e não treinou com o restante do elenco.

Robinho teve de ser substituído no jogo de domingo contra o São Paulo quando o placar ainda mostrava 1 a 0. Uma semana antes ele tinha deixado a partida contra o XV de Piracicaba pelo mesmo motivo. Caso não jogue, o técnico Marcelo Oliveira pode escalar Gabriel ou Cicinho - nesse caso Chiquinho jogaria mais adiantado.

Tentando fazer mistério, o Santos já avisou que não vai se pronunciar sobre a lesão de Robinho ou sobre a situação física de qualquer outro jogador até domingo. Nesta quinta, a principal parte do treinamento foi fechada à imprensa. Na zaga, não há dúvida. O garoto Paulo Ricardo será escalado ao lado de David Braz porque Gustavo Henrique está machucado.