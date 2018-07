Robinho negocia com o Milan ida para os Estados Unidos

SÃO PAULO - O atacante Robinho, de 30 anos, companheiro de Kaká no Milan, está negociando sua saída do clube italiano com o vice-presidente Adriano Galliano, e seu destino deve ser o futebol americano. Segundo o jornal italiano Gazzetta dello Sport, o Orlando City, que começa a disputar a Major League Soccer a partir de 2015, fez uma proposta pelo brasileiro e agradou os dirigentes milaneses.

Para os italianos pode ser interessante um negócio envolvendo o brasileiro, pois os diretores do Milan entendem que os salários de Robinho são "compromissos muito pesados". O fato de entrar oficialmente apenas no ano que vem, é bem visto por Robinho, que vê o período sem atuar como uma possibilidade de férias.

De olho no camisa 7, o Flamengo poderia fazer parte de uma escala do atacante, enquanto não se apresentar a equipe da Flórida. No entanto, o clube carioca negou qualquer pretensão em repatriar Robinho, que tem contrato com o Milan até junho de 2016.