Robinho, Paulo Henrique e Neymar visitam lar espírita

Sem avisar a imprensa, Roberto Brum, Robinho, Neymar e Paulo Henrique visitaram de surpresa nesta segunda-feira as 34 crianças com paralisia infantil que são atendidas pelo Lar Espírita Mensageiros da Luz.

Poucos dias antes da Páscoa, alegando motivos religiosos, Robinho, Neymar e Paulo Henrique se negaram a descer do ônibus santista e a entregar ovos de chocolates às crianças da instituição.

Outros jogadores da equipe, como Edu Dracena, Arouca e Wesley, participaram normalmente do evento. Roberto Brum, que nesta segunda-feira levou até seus familiares, não estava presente na primeira visita.

A iniciativa de retornar ao Lar Espírita Mensageiros da Luz, segundo revelou a assessoria do Santos, partiu dos próprios jogadores. Robinho deu a camisa do seu 200.º jogo pelo Santos para ser leiloada, com a renda sendo revertida para a entidade.