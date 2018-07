Robinho pede para Paulo Henrique Ganso não sair brigado do Santos

MILÃO - Com o interesse cada vez maior do Milan, no meia Paulo Henrique Ganso, Robinho começa a sonhar em reeditar a dupla que fez sucesso no Santos no início de 2010. O atacante não esconde o desejo de atuar novamente ao lado de seu ex-companheiro, mas pediu que ele não saia brigado da equipe brasileira.

"Espero que ele venha, mas que saia do Santos pela porta da frente, que não cometa o erro que eu cometi quando saí e que outros jogadores cometeram. Mas ele é um grande jogador que com certeza vai fazer sucesso aqui no Milan se tiver que vir. Depois pode voltar e terminar a carreira bem no Santos", afirmou, em entrevista ao Sportv.

Em 2005, Robinho deixou o Santos e se transferiu para o Real Madrid de forma bastante conturbada. Na época, o clube brasileiro não queria aceitar a proposta dos espanhóis, mas o jogador brigou até sua vontade ser concretizada. Agora, Ganso recusou oferta para renovar seu contrato com o Santos por desejar se transferir ao futebol europeu.

O atacante ainda viu como normais as críticas da torcida ao meia santista. "O Ganso tem personalidade, acaba falando aquilo que ele pensa. Por mais que ele tenha razão ou não, a torcida é apaixonada pelo time e vai a favor do clube", declarou.

Veja também:

Juventus prepara oferta por Neymar ao Santos, diz jornal

Thiago Silva diz que Ganso quer jogar no Milan

ESPN - Muricy terá conversa com Ganso

ESTADÃO ESPN - 'O jogador escolhe para onde vai', diz Muricy sobre Ganso