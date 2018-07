Robinho pede para seleção jogar mais pelas laterais

Em entrevista coletiva neste sábado, na concentração brasileira em Campana, Robinho citou o próprio jogo com o Paraguai, ainda na primeira fase da competição, como exemplo. "A gente estava jogando muito pelo meio, o que fica complicado contra uma seleção que joga fechada", disse o atacante, lembrando do confronto com os paraguaios que terminou empatado por 2 a 2. "A gente tem que jogar mais pelas laterais. E tenta fazer um gol logo no começo."

Robinho ficou na reserva naquele jogo contra o Paraguai, quando foi substituído pelo meia Jadson, mas já recuperou a posição de titular, tendo feito uma boa atuação na partida seguinte, diante do Equador. E ele reconheceu neste sábado que ficou incomodado por ter ficado no banco de reservas, explicando que trabalhou forte para voltar ao time.

"Como qualquer jogador, não gosto de ficar no banco. O jogador de seleção que fica no banco e fica contente nem merece estar na seleção. Respeito o treinador e o companheiro que entra no meu lugar, mas vou sempre lutar para jogar", contou Robinho, que também mudou o penteado nesse período. "Aquele corte de cabelo não estava dando muita sorte. Agora, carequinha, me dei bem e vou deixar assim."