Robinho pode ser titular no desfalcado Milan nesta quarta

MILÃO - O técnico Massimiliano Allegri revelou nesta terça-feira que o atacante Robinho pode ganhar uma chance como titular do Milan na partida desta quarta-feira, em casa, contra o Celtic, na estreia do time no Grupo H da Liga dos Campeões da Europa. O brasileiro é uma das opções do treinador para o trio ofensivo, que já tem garantido as escalações de Mario Balotelli e Alessandro Matri.

"A formação está quase pronta: as dúvidas são entre Birsa e Robinho e a outra entre Constant e Emanuelson. No meio, Nocerino, De Jong e Muntari, Matri no ataque e Balotelli com Birsa ou Robinho atrás", afirmou Allegri, que sofre com o excesso de desfalques do Milan para o duelo desta quarta com o Celtic.

Um dos jogadores que não atuará pelo Milan será Kaká. O meia brasileiro sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda na partida diante do Torino, no último sábado, pelo Campeonato Italiano, e pediu para não receber salários enquanto estiver se recuperando. A atitude de Kaká foi elogiada por Allegri.

"Foi uma dor que aumentou hora após hora, que cresceu ao longo do jogo. Seu gesto de ontem demonstra o homem que é, unido ao Milan, que respeita o Milan e seus torcedores e o desejo de querer voltar a jogar imediatamente depois da lesão. No sábado, teve uma boa partida do ponto de vista do compromisso", disse.

Mesmo com os problemas - El Shaarawy e Montolivo são os outros importantes desfalques do setor ofensivo -, Allegri destacou a importância do Milan estrear com vitória na Liga dos Campeões, ainda mais por fazer parte do grupo do Barcelona, apontado como favorito na chave pelo treinador. "O Barcelona é a equipe mais forte do grupo. Temos que fazer muitos pontos com Celtic e Ajax e não será nada fácil, já que na Europa nada é fácil", comentou.