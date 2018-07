Robinho prega movimentação para superar defesa rival

Robinho admitiu nesta sexta-feira que o Santos terá um jogo complicado no domingo, com o São Paulo. A semifinal reunirá o melhor ataque e a defesa mais sólida do Campeonato Paulista. Mesmo consciente da dificuldade, o atacante avisou que já sabe como superar os eficientes zagueiros são-paulinos.

Veja também:

Dorival quer ver Santos pronto para conquistar títulos

Técnico cogita mudar formação do Santos em clássico

Santos cancela nova visita à entidade espírita

"Temos que nos movimentar bastante, porque, quanto mais movimento, mais dificuldade eles terão em marcar", pregou Robinho. "Nosso time já está adaptado a jogar para frente. Nosso objetivo é fazer gol. Estamos preparados para sermos campeões e temos que mostrar isso a cada jogo".

Apesar da estratégia, Robinho acredita que será um dos jogos mais difíceis do campeonato. "Isso não significa que vamos ganhar com facilidade. Cada jogo tem uma história e esse contra o São Paulo vai ser muito difícil".

De sua parte, o atacante prometeu empenho para chegar à grande decisão do campeonato. "Eu vou procurar dar o meu máximo. Sei da minha responsabilidade e vou levar meu melhor futebol, com muito empenho. Estou tranquilo e bem preparado para o jogo".