Robinho prega mudança rápida no Cruzeiro após série de tropeços

A sequência irregular do Cruzeiro não preocupa somente os torcedores. Nesta terça-feira, o meia Robinho admitiu o incômodo com os resultados recentes - três derrotas nos últimos cinco jogos - e pediu uma mudança rápida no time para a sequência da temporada. Na quarta, o time mineiro vai encarar o Fluminense no Maracanã, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

"Temos tem que virar a chave agora, na quarta-feira. Amanhã tem que ser um jogo diferente, tem que voltar a jogar bem e voltar a vencer", disse Robinho, ao ser questionado sobre o futuro confronto com o River Plate, pelas oitavas da Copa Libertadores - o duelo foi definido em sorteio realizado na noite de segunda. "Se formos esperar o River para virar a chave, a gente está morto. Nós vamos ser eliminados da Copa do Brasil e no Brasileiro vamos ficar lá embaixo."

Robinho admitiu que o Cruzeiro caiu de rendimento nos últimos jogos, mas evitou apontar detalhes sobre as causas. "Se a gente ficar pensando no River, a gente vai estar ferrado. É agora que temos que mudar. Deixamos de fazer algumas coisas nos últimos jogos, que a gente já conversou com o Mano [Menezes], tenho certeza que vai ser diferente nas próximas partidas. O River é um adversário extremamente difícil, mas vou pensar no River só depois da parada. Neste momento agora o foco total é o Fluminense."

Para o meio-campista, o time mineiro precisa estar atento ao rival carioca. "Vi os jogos contra Grêmio e Botafogo e eles foram muito bem. Vai ser um jogo difícil, estão correndo muito, confiantes, acreditando no que o treinador está passado para eles. O Fluminense joga um futebol um pouco diferente, que pouca gente usa no Brasil", comentou.

Antes de iniciar esta fase irregular, nas últimas semanas, o Cruzeiro vinha do título do Campeonato Mineiro e de grandes atuações na Copa Libertadores. Obteve, assim, a segunda melhor campanha na fase de grupos da competição continental.

MUDANÇA DE HORÁRIO

Focado no duelo contra o Flu pela Copa do Brasil, o Cruzeiro foi informado nesta terça de que houve uma mudança no horário da partida contra o time carioca, mas pelo Campeonato Brasileiro. O jogo, marcado para o próximo sábado, passou das 16h para as 18h. A partida será realizada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.