Robinho prega respeito ao Santos, mas reafirma vínculo com o Atlético-MG

Alvo de rumores neste fim de ano sobre um possível retorno ao Santos, Robinho voltou a reafirmar seu vínculo com o Atlético Mineiro. O atacante, que tem contrato com o time atleticano até o fim de 2017, garantiu estar focado na equipe mineira, com a qual brilhou neste ano, com 25 gols.

"Eu respeito muito o Santos, tenho um carinho muito grande. É um lugar que durante muitos anos foi a minha casa, mas eu estou focado no Atlético-MG", assegurou o atacante na noite desta quinta-feira.

Robinho participou de jogo beneficente promovido por ele e por Neymar, no Pacaembu, em São Paulo. No início desta semana, o presidente do Santos, Modesto Roma Júnior, reiterou o interesse no atacante, mas admitiu se tratar de contratação improvável no momento.

"Acho difícil, não acho que o Daniel Nepomuceno vai querer liberar. Robinho é um reforço bom, mas está naquela faixa do improvável", disse Modesto, ao citar o nome do presidente do Atlético-MG. A partida entre o time de Neymar, 'Ousadia', e o de Robinho, 'Pedalada', terminou em 13 a 9 para a equipe do atacante do Barcelona.