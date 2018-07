Robinho prega respeito ao São Paulo, mas fala em 'dar espetáculo'

A vitória sobre o Atlético-PR na última rodada, fora de casa, por 2 a 0, animou o elenco do Atlético Mineiro. Entusiasmado com a boa atuação, o atacante Robinho até cobrou nesta terça-feira o respeito ao São Paulo, adversário de quarta, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pelo Campeonato Brasileiro. Mas, para ele, a equipe espera dar espetáculo e fazer um grande jogo.

+ Lucas Fernandes quer São Paulo focado em manter sequência invicta

O Atlético Mineiro está na nona posição com 34 pontos, três na frente do São Paulo, que ainda briga para se distanciar do rebaixamento. "É um jogo fundamental porque queremos subir na tabela, brigar na parte de cima. Mas a gente sabe que vai ser difícil porque, apesar de estar em um momento difícil, o São Paulo tem bons jogadores e a gente respeita muito. Mas o que mais queremos é dar espetáculo e fazer um grande jogo diante do nosso torcedor", comentou.

Além de vencer nesta quarta-feira, Robinho acrescentou que é importante o Atlético Mineiro encontrar regularidade no Brasileirão. "O mais difícil é manter esse nível de regularidade, mas é isso que queremos e estamos prontos para enfrentar o São Paulo", reforçou o atacante, que marcou os dois gols na vitória sobre o Atlético-PR.

A análise de Robinho foi corroborada pelo goleiro Victor. Na sua avaliação, o São Paulo precisa ser respeitado e o Atlético necessita de regularidade na competição, principalmente jogando no Independência, onde tem encontrado dificuldades para vencer.

"É um jogo fundamental, um jogo-chave, porque o São Paulo vem fazendo um campeonato de recuperação. Então é um jogo para se ter paciência, que vai ser decidido em detalhes, que precisaremos estar atentos a tudo", refletiu Victor. "Mas precisamos recuperar a força que temos aqui dentro de casa."

No treino desta terça, o técnico Oswaldo de Oliveira priorizou as jogadas de bola aérea e repetiu a escalação da atividade de segunda. Assim, o Atlético-MG vai entrar em campo com: Victor; Marcos Rocha, Felipe Santana, Gabriel e Fábio Santos; Adilson, Roger Bernardo, Cazares, Robinho e Valdívia; Fred.