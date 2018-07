Robinho prevê jogo 'dificílimo' contra o lanterna Vasco

A final contra o Santos na Copa do Brasil só começará a ser disputada no dia 25, mas o Palmeiras já está em clima de decisão. Tudo por causa da sequência de jogos no Brasileirão, no qual o time paulista busca o retorno ao G4. E o primeiro desafio será o lanterna Vasco, no domingo. Na opinião do meia Robinho, o duelo será "dificílimo".

"Será um jogo dificílimo porque eles precisam sair da situação que estão, e, se perderem, talvez não tenham mais condições de se salvar no Brasileiro", projetou o meio-campista, que ainda sonha com a vaga no G4. "Ainda não está distante, mas perdemos jogos que não eram para perder."

Ele faz cálculos para o time voltar ao grupo de classificados à Copa Libertadores. "Nos cinco jogos que faltam, nós temos de ganhar pelo menos quatro para nos classificarmos. Demos mole no começo e agora temos de nos recuperar", ponderou.

A série de jogos importantes no Brasileirão só tem aumentado a ansiedade do grupo, já mobilizado para a final da Copa do Brasil. "A gente está bem ansioso. Nós estamos tentando não falar sobre isso e focar no Brasileiro, afinal ainda temos chances. Mas estamos bem ansiosos. Não vejo a hora de chegar os jogos para ver o que acontece", declarou.

Apesar da ansiedade, Robinho aprovou o intervalo entre as semifinais e a decisão. "É legal este tempo porque podemos treinar um pouco mais e acertar os erros que a equipe vem cometendo durante o ano. Vejo o Santos jogando em seu limite, eles estão jogando muito bem, mas não sei se jogarão o mesmo futebol daqui a 20 dias", afirmou o jogador, sem se abalar com o favoritismo do Santos.

"É difícil superar o Santos tecnicamente, teremos de superá-los na vontade, na garra e na aplicação tática. O nosso time tem muita qualidade, mas o Santos está um pouco acima. Porém, temos potencial para vencer."