Robinho quer que Cruzeiro afaste chance de queda no Brasileirão

O sexto título da Copa do Brasil não tira a concentração do Cruzeiro para as nove últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Com 40 pontos ganhos, a equipe mineira ainda precisa de pelo menos duas vitórias para se livrar totalmente do perigo do rebaixamento, sem se preocupar com os rivais.

"Não tenho dúvidas que estaremos mais soltos do que em outros jogos daqui para frente, principalmente os jogos da Copa do Brasil. Mas a gente ainda não se livrou do rebaixamento, sabemos que temos grandes chances de livrar nas próximas rodadas", disse o meia Robinho.

O time tenta, diante do Ceará, nesta quarta-feira, às 19h30, no Mineirão, em jogo atrasado da 28ª rodada, emplacar uma sequência de duas vitórias consecutivas na competição nacional. A última vez que obteve este feito foi em julho, nas rodadas 13 e 14, quando venceu América-MG e Atlético-PR, respectivamente. A equipe derrotou na última rodada a Chapecoense por 3 a 0, domingo, no Estádio Independência, em Belo Horizonte.

O Cruzeiro é o décimo colocado, enquanto o Ceará é o primeiro time na zona de rebaixamento, na 17ª colocação, com 31 pontos.