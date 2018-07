Robinho reclama de especulações que o ligam ao Santos

Cresceram, nos últimos dias, as especulações de que Robinho poderia voltar para a Vila Belmiro. As notícias, porém, irritaram o atacante, que reclamou em suas redes sociais. No Instagram, negou que tenha se encontrado com dirigentes santistas em São Paulo na tarde de quinta-feira.

"Após passar a parte da manhã em casa no Guarujá, com minha família, passei parte da tarde no treino e em seguida passei a outra parte no Banco do Brasil, a qual até tirei fotos com alguns funcionários. É de se estranhar agora, no final do dia, de forma quase que simultânea, sair em vários veículos de comunicação notícias levianas", reclamou o atacante. "Será que eu tenho o dom da onipresença e eu não sei?", perguntou.

Robinho começou a carreira no Santos, levando o time ao título do Brasileiro de 2012. Deixou o clube em 2005, para o Real Madrid, voltando em 2010, quando atuou ao lado de Neymar e Paulo Henrique Ganso. Foi para o Milan e retornou em 2014. Em meados de 2015, foi embora para a China.

Apesar das negociações com o Santos, a volta foi para o Atlético-MG, que ofereceu salários melhores. A torcida santista não gostou e vaiou bastante o ídolo na Vila Belmiro, no confronto do Brasileirão, o primeiro dele contra o Santos na carreira. Nesta quinta, havia a possibilidade de ele voltar ao estádio para um jogo festivo do amigo Narciso. Ele, entretanto, não apareceu.