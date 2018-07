Robinho sofre estiramento muscular e desfalca o Santos

O atacante Robinho passou na manhã desta quinta-feira por exames, após ter deixado o jogo na noite anterior, diante do Atlético-PR, com dores musculares. Segundo o Santos, foi detectado um estiramento na parte posterior da coxa direita. Assim, ele será desfalque nas próximas rodadas do Brasileirão e também na Copa do Brasil.

O Santos não quis informar o tempo previsto de recuperação, mas a expectativa é de que Robinho fique afastado por cerca de duas semanas. Se esse prazo se confirmar, ele perderia pelo menos três rodadas do Brasileirão (contra São Paulo, Botafogo e Vitória), além do duelo com o Grêmio pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Apresentado como reforço santista no dia 7 de agosto, Robinho disputou três jogos na sequência, diante de Corinthians, Londrina e Cruzeiro. Na noite de quarta-feira, fazia a quarta partida neste retorno ao clube, contra o Atlético-PR, na Vila Belmiro, quando sofreu a lesão ainda no primeiro tempo, sendo substituído por Rildo.

Desde que voltou, Robinho vinha sendo o principal jogador do Santos. Agora, sem ele, o técnico Oswaldo de Oliveira precisa encontrar um substituto. A boa notícia para a torcida santista é que o atacante Gabriel está voltando, depois de ter defendido a seleção brasileira Sub-20 num torneio amistoso em Valência, na Espanha.