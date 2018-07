Robinho sofre nova lesão e desfalca Cruzeiro por um mês

O meio-campista Robinho sofreu nova lesão na sua, até agora, breve passagem pelo Cruzeiro. Nesta quarta-feira, o departamento médico do clube mineiro comunicou que o jogador sofreu um entorse de grau 2 no tornozelo esquerdo e deverá desfalcar o time por aproximadamente 30 dias, de acordo com a previsão inicial.

Robinho se contundiu na última segunda-feira, durante o primeiro tempo da derrota por 3 a 0 para o Atlético Paranaense, no Mineirão, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda assim, ele permaneceu em campo e só foi ser substituído durante a etapa final, quando o técnico Paulo Bento tentava tornar o time mais ofensivo.

Nesta quarta, então, foi detectada a gravidade da lesão de Robinho, que teve a sua contratação fechada pelo Cruzeiro no final de abril, em uma troca com o Palmeiras, que recebeu os laterais Fabrício e Fabiano em troca do meio-campista e do também lateral Lucas.

Porém, as lesões vêm atrapalhando a passagem de Robinho pelo Cruzeiro. Antes do novo problema, o jogador teve dois edemas na coxa direita. Por causa disso, só disputou apenas cinco partidas até agora pelo clube mineiro. Agora vai ficar mais um mês afastado dos gramados.

Novamente sem Robinho, o Cruzeiro volta a jogar no próximo domingo, quando vai encarar o Fluminense, no Estádio de Edson Passos, pela 15ª rodada do Brasileirão. Com 15 pontos, o time mineiro ocupa apenas o 15º lugar.