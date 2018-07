Robinho tenta repetir sucesso de Ronaldinho no Atlético-MG

Robinho estreia nesta quarta-feira pelo Atlético-MG, contra o Independiente Del Valle, no Independência, pelo Grupo 5 da Copa Libertadores. Os ingressos estão esgotados e ansiedade entre os torcedores do Galo é grande. A expectativa é que o ex-santista repita no clube o sucesso que Ronaldinho Gaúcho teve quando defendeu o Atlético-MG.

Entre 2012 e 2014, Ronaldinho conquistou três títulos: Campeonato Mineiro de Futebol (2013), Copa Libertadores (2013) e Recopa Sul-Americana (2014).

"Eu estou bastante motivado e bem preparado para dar o meu melhor. Espero que o torcedor possa nos apoiar e, juntos, possamos levar o nome do Atlético no ponto mais alto possível", disse Robinho.

A chegada do atacante ao Atlético-MG também guarda semelhanças com a ida de Ronaldinho ao Galo. Em 2012, Ronaldinho foi contratado após uma passagem discreta pelo Flamengo. Agora, Robinho tenta se recuperar no Atlético-MG depois de decepcionar no futebol chinês.

"Estou me sentindo bem fisicamente. Treinei aqui, treinei também à parte. Nunca fui jogador de ficar muito tempo parado e também a gente se condiciona rápido. Meu biótipo é esse, sempre fui magricelo, nunca tive dificuldade de me condicionar. O que vai me dar mais ritmo mesmo são os jogos. Em três ou quatro jogos, já estou bem fisicamente, no mesmo nível dos outros jogadores", prometeu Robinho.

O atacante já ganhou 16 títulos na carreira, mas ainda busca a primeira taça da Libertadores, justamente o principal título conquistado por Ronaldinho no Atlético-MG. "Atlético é forte e se fizermos as coisas bem, podemos ganhar de qualquer time, assim, como perder de qualquer time. A gente vai com pé no chão, com humildade, mas com objetivo de fazer grande jogo e já ficar mais tranquilo com a classificação."