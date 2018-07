Robinho vê Valdivia como a 'cereja do bolo' no elenco do Palmeiras

O chileno Valdivia foi a principal novidade do treinamento desta quarta-feira, na Academia de Futebol, e mesmo sem ter previsão de quando voltará ao time do Palmeiras, já faz aumentar a expectativa dos companheiros em vê-lo em campo. O meia Robinho não escondeu a empolgação e que espera o quanto antes ter a parceria do companheiro em campo.

"Quero que ele chegue logo porque é um jogador de muita qualidade e já mostrou isso. O time tem ainda o Alan Patrick e o Cleiton (Xavier), que podem fazer essa função, mas o Valdivia vai ser um algo a mais, a cereja do bolo para completar a equipe", analisou o meia, que completou, empolgado. "Com a qualidade dele, vamos brigar pelo título do Paulista, Copa do Brasil e Brasileirão", projetou.

O curioso é que Robinho é um dos fortes candidatos a deixar o time quando Valdivia estiver em condições de jogo. Ele vinha atuando como volante, ao lado de Gabriel, e nesta quarta-feira, o técnico Oswaldo de Oliveira comandou um coletivo no qual testou Arouca entre os titulares e avançou o meia para jogar em sua posição de origem. Alan Patrick foi para o banco de reservas.

Mudar de função por causa de Arouca não é algo que incomoda Robinho. Pelo contrário. Ele espera que a parceria ao lado do ex-colega do Santos dê certo. "O Arouca dispensa comentários. Todo mundo conhece e sabe do que ele é capaz. Ele está voltando de um tempo parado, mas nos ajudará muito se ele jogar", analisou.

O time que Oswaldo treinou como titular nesta quarta foi: Fernando Prass; Lucas, Jackson (Tobio ficou na academia fazendo fortalecimento muscular), Vitor Hugo e Zé Roberto; Gabriel, Arouca, Robinho, Allione e Dudu; Cristaldo. O Palmeiras treina mais uma vez nesta tarde, em atividade sem a presença da imprensa.