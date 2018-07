Robinho volta a sentir lesão muscular e para por 10 dias

De acordo com o clube italiano, "Robinho será submetido a exames nos próximos dez dias" para acompanhar a evolução da recuperação. Ele será desfalque para as partidas deste sábado, contra a Lazio, pelo Campeonato Italiano, e do próximo dia 24, diante do Málaga, pela Liga dos Campeões da Europa.

Além das contusões, o mau momento técnico tem criado dificuldades para Robinho se manter na equipe. Alternando bons e maus momentos, o brasileiro vem sendo preterido pelo técnico Massimiliano Allegri, que prefere escalar o ataque do Milan com El Shaarawy e Pazzini.