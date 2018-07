Robinho volta a ser relacionado no Atlético-MG após lesão

Após três semanas de afastamento, o atacante Robinho voltou a ser relacionado pelo técnico Marcelo Oliveira. Recuperado de lesão, o jogador pode ser titular logo em seu retorno ao Atlético Mineiro na partida contra o Fluminense, nesta quarta-feira, no Independência.

Robinho estava sem jogar desde o duelo de ida com o São Paulo, pelas quartas de final da Copa Libertadores. Com um incômodo na coxa esquerda, perdeu o jogo da volta, que decretou a queda da equipe mineira na competição sul-americana, e ficou de fora das primeiras rodadas do Brasileirão.

Após se recuperar do problema físico, Robinho também se afastou para remover um dente siso. Agora, porém, reúne condições de jogo. "Já temos o Robinho pronto para essa partida", afirmou o coordenador técnico do Atlético, Carlinhos Neves.

Ele prevê outro reforço ao time no fim de semana. "Provavelmente teremos o Carlos Eduardo, que começa a transição amanhã [quarta]. Esperamos passar bem por esse momento de dificuldade e voltar ao nosso padrão que é de uma incidência menor de lesões", comentou Neves.

A lista de baixas do Atlético aumentou nesta terça com a confirmação de um estiramento na coxa direita do zagueiro Edcarlos. Ele havia sofrido uma pancada no local na partida contra o Vitória, no fim de semana.

A relação de desfalques tem ainda Leonardo Silva, Mansur, Yago, Dátolo, Luan, Clayton e Lucas Pratto. Além deles, estão fora os equatorianos Erazo e Cazares, que defenderão sua seleção na Copa América Centenário, e Douglas Santos, convocado para jogar pelo Brasil na mesma competição.

Com tantas baixas, o técnico Marcelo Oliveira deve escalar o time atleticano com: Victor; Marcos Rocha, Tiago, Gabriel e Lucas Cândido; Rafael Carioca e Leandro Donizete; Patric, Robinho e Carlos; Hyuri.

Confira a lista de relacionados do Atlético-MG:

Goleiros: Victor, Giovanni e Uilson;

Laterais: Marcos Rocha, Patric e Carlos César;

Zagueiros: Tiago, Gabriel e Nathan;

Meio-campistas: Rafael Carioca, Leandro Donizete, Júnior Urso, Eduardo e Lucas Cândido;

Atacantes: Robinho, Hyuri, Carlos, Capixaba, Pablo e João Figueiredo.