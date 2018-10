Santos perde Robson Bambu por lesão e deve ficar sem Bruno Henrique

O técnico Cuca terá que lidar com pelo menos uma ausência para escalar o Santos na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Robson Bambu teve diagnosticada uma lesão muscular na parte posterior da coxa direita e ficará fora de ação por tempo indeterminado.

Bambu, de apenas 20 anos, vinha conquistando espaço e ganhando a confiança de Cuca. Contra o Atlético-PR, na vitória por 1 a 0 do último domingo, foi titular ao lado de Gustavo Henrique, mas sentiu a lesão ainda aos 25 minutos do primeiro tempo e precisou dar lugar a Luiz Felipe.

Por isso, Bambu está descartado para o confronto diante do Vitória, que acontecerá nesta sexta-feira em Salvador, pela 28.ª rodada. A expectativa do departamento médico é recuperá-lo para o clássico diante do Corinthians, que está marcado para o próximo dia 13, no Pacaembu.

Se Bambu é desfalque certo, o Santos ainda ganhou uma outra preocupação no domingo. O atacante Bruno Henrique voltou a sentir um problema no olho e, de acordo com o departamento médico do clube, está realizando avaliações oftalmológicas para diagnosticar a gravidade do problema.

Bruno Henrique ficou boa parte da temporada afastado depois de sofrer uma grave lesão no local logo no primeiro jogo do Santos no ano. No domingo, voltou a ter um choque no olho direito e foi encaminhado para a realização de exames. Ainda não está certo se ele poderá ser desfalque na próxima rodada.