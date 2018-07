Rochemback diz estar pronto para voltar ao Grêmio

Após treinar normalmente nesta quarta-feira, o volante Fábio Rochemback garantiu estar pronto para voltar ao Grêmio na partida desde domingo, diante do líder Cruzeiro, no Olímpico.

"Fiquei uma semana parado, fazendo trabalho físico, de força. Hoje atuei 40 minutos, amanhã [quinta] também tem coletivo. Estou me sentindo bem, acredito que consiga jogar os 90 minutos", projetou o jogador.

Rochemback participou do jogo-treino com o Novo Hamburgo no gramado suplementar do Olímpico nesta quarta. Durante a atividade, o volante foi substituído por Fernando, seguindo os testes do técnico Renato Gaúcho.

O treinador também aproveitou o treino para avaliar a situação de Adílson, que participou da atividade desde o início e poderá reforçar o Grêmio no final de semana. Renato Gaúcho começará a definir o time do Grêmio a partir do coletivo de quinta-feira.