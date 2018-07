Rockets vence segunda fora e Celtics perde ao levar 37 pontos de grego

O Houston Rockets voltou a vencer como visitante no começo da temporada 2017/2018 da NBA. Depois de derrotar o Golden State Warriors no primeiro dia do campeonato, a equipe superou o Sacramento Kings por 105 a 100, na noite de quarta-feira, liderado por uma boa atuação de James Harden.

+ Cavaliers derrota Celtics em jogo marcado por grave lesão

O astro terminou a partida com 27 pontos e nove assistências pelo Rockets, que não pôde contar com Chris Paul por causa de uma lesão no joelho esquerdo. Eric Gordon foi o seu substituto e teve boa atuação, com 25 pontos. Já Clint Capella acumulou 22 pontos e 17 rebotes pelo time de Houston.

O brasileiro Nenê Hilário atuou por 17 minutos, com nove pontos, quatro rebotes e uma assistência pelo Rockets. Já Willie Cauley-Stein liderou o Kings com 21 pontos e dez assistências na noite de quarta-feira.

No primeiro jogo do Boston Celtics como mandante nesta temporada, o Milwaukee Bucks estragou a festa da torcida ao derrotá-lo por 108 a 100, com grande atuação do grego Giannis Antetokounmpo, que marcou 37 pontos, sendo 16 no quarto período. Além disso, obteve 13 rebotes.

O revés foi o segundo do Celtics neste início de campeonato e também ocorreu no dia seguinte da grave lesão no tornozelo sofrida pelo recém-contratado Gordon Hayward e que o deixa em risco de não atuar mais neste campeonato. No seu primeiro jogo oficial em Boston pela equipe, Kyrie Irving marcou 17 pontos, mas acertou apenas sete de 25 arremessos de quadra.

Malcolm Brogdon marcou 19 pontos e Khris Middleton somou 15 pontos e nove rebotes pelo Bucks. Matthew Dellavedova anotou 15 pontos, incluindo uma decisiva cesta de três a 45 segundos do fim, quando a vantagem da equipe era de apenas dois pontos.

Com 27 pontos de Damian Lillard, o Portland Trail Blazers impôs ao Phoenix Suns a sua pior derrota em 49 anos da franquia ao vencê-lo por 124 a 76, fora de casa. Os 48 pontos de diferença superaram o revés por 44 - 151 a 107 - para o Seattle Supersonics por 2 de abril de 1988.

No jogo com maior produção ofensiva da sua carreira, Pat Connaughton marcou 24 pontos pelo Blazers, que nem sentiu a falta de C.J. McCollum, suspenso. Assim, o time fechou o primeiro tempo vencendo por 60 a 35 e triunfou no segundo por 64 a 41. Eric Bledsoe liderou o Suns com 15 pontos.

Mesmo sem contar com Kahwi Leonard e Tony Parker, o San Antonio Spurs superou o Minnesota Timberwolves por 107 a 99. LaMrcus Aldridge se destacou com 25 pontos, dez rebotes e quatro assistência pelo time texano, com quem renovou recentemente o seu contrato por três anos e que levou um susto no último quarto, quando chegou a estar perdendo por 92 a 91 a 5min02 do fim.

Com um elenco jovem agora reforçado por Jimmy Butler, Jamal Crawford, Taj Gibson e Jeff Teague, o Timberwolves deu trabalho antes de sucumbir. Butler fechou o jogo com 12 pontos e Crawford anotou dez. Andrew Wiggins liderou o time com 26 pontos e Karl-Anthony Towns marcou 18.

O Washington Wizards venceu o Philadelphia 76ers por 120 a 115, arruinando a estreia de Ben Simmons and Markelle Fultz. John Wall brilhou na noite de quarta com 28 pontos e oito assistências, enquanto Bradley Beal anotou 25. Simmons, primeira escolha do Draft de 2016 e que perdeu a última temporada por uma lesão no pé, acumulou 18 pontos e dez rebotes. Fultz, o primeiro selecionado em 2017, marcou dez pontos. Robert Covington marcou 29 pontos e foi o líder do time da Filadélfia.

Agora sem contar com Gordon Hayward e George Hill, o Utah Jazz superou o Denver Nuggets por 106 a 96. Rudy Gobert somou 18 pontos e dez rebotes, Derrick Favors acrescentou 14 pontos e Ricky Rubio deu dez assistências. Will Barton liderou o Nuggets com 23 pontos e Paul Millsap fez 19.

O Detroit Pistons bateu o Charlotte Hornets por 102 a 90 com 27 pontos de Tobias Harris, sendo 17 no primeiro quarto. Com 22 pontos de Victor Oladipo no seu jogo de estreia, o Indiana Pacers superou o Brooklyn Nets por 140 a 131. O reformulado Atlanta Hawks contou com 28 pontos de Dennis Schroder para bater o Dallas Mavericks por 117 a 111.

Também na noite de quarta-feira, o Orlando Magic fez 116 a 109 no Miami Heat com 23 pontos de Evan Fournier. Já o Memphis Grizzlies bateu o New Orleans Pelicans por 103 a 91 com 27 pontos de Mike Conley.

Confira os jogos da rodada de quinta-feira da NBA:

Toronto Raptors x Chicago Bulls

Oklahoma City Thunder x New York Knicks

Los Angeles Lakers x Los Angeles Clippers