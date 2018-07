Rodada com 17 partidas define vagas na Copa do Brasil A primeira fase da Copa do Brasil volta a movimentar esta quarta-feira, quando acontecerão 16 jogos de volta e mais um de ida. Três candidatos ao título tentam confirmar a vaga à próxima etapa. Após não conseguirem eliminar a segunda partida, Flamengo e Santos tentam evitar um desastre. No único jogo de ida, o Botafogo tenta liquidar a vaga contra o Sobradinho-DF.