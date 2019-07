Rodada consolida domínio paulista no G-5 do Campeonato Brasileiro

Passadas 11 rodadas do Campeonato Brasileiro, os clubes paulistas mostram domínio na parte de cima da tabela do campeonato. O G-5 atualmente é composto por cinco equipes do Estado: o líder e atual campeão Palmeiras, o segundo colocado Santos e o quinto lugar, São Paulo, que subiu para a parte de cima da tabela depois de golear a Chapecoense, no Morumbi, na noite de segunda-feira.

O Corinthians está em décimo lugar, mas tem apenas dois pontos a menos que o São Paulo. Ou seja, também pode se juntar à parte de cima da tabela nas próximas rodadas. Além disso, a equipe alvinegra disputou dez partidas pelo Brasileirão - o jogo contra o Goiás, pela sétima rodada, foi adiado e só será realizado no dia 7 de agosto.

O líder Palmeiras ostenta uma campanha consistente, mas perdeu a invencibilidade de 33 jogos na rodada passada ao ser derrotado pelo Ceará. O Santos, por sua vez, ganhou os últimos cinco jogos e encostou no rival ao derrotar o Botafogo por 1 a 0, no Rio, no último domingo. Ambos tem 36 pontos e oito vitórias, e o time alviverde está em primeiro porque tem sete gols a mais de saldo.

Aquele bom dia com gols, vitória e salto para a quinta colocação do Brasileiro. #VamosSãoPaulo pic.twitter.com/1miKTE3YyN — São Paulo FC (@SaoPauloFC) July 23, 2019

Já o São Paulo pulou sete colocações com a vitória por 4 a 0 sobre a Chapecoense, na noite de segunda-feira. Após a partida no Morumbi, ao ser questionado sobre o domínio paulista nos primeiros lugares da tabela, o técnico Cuca destacou a competitividade entre as equipes. "É um centro muito forte, a competitividade é muito grande entre os quatro grandes. Geralmente chegam entre os primeiros porque são grandes clubes", afirmou Cuca, que já comandou Palmeiras e Santos na carreira.

Os times paulistas terão clássicos pela frente nas próximas rodadas. Na 13ª, o Corinthians recebe o Palmeiras, na Arena em Itaquera em 4 de agosto. No fim de semana seguinte, é a vez de São Paulo e Santos se enfrentarem no Morumbi.

Com direito a dancinha de Marinho... BASTIDORES NO AR! Tudo o que rolou na importante vitória do Santos no Rio de Janeiro! Vídeo completo em https://t.co/8N6cY9E1tJ pic.twitter.com/7n0mRKrbE6 — Santos Futebol Clube (@SantosFC) July 23, 2019

Domínio na Série B

A Segunda Divisão do Brasileiro também tem times paulistas em destaque. Quem lidera o campeonato é o Bragantino, com 20 pontos, seguido pela Ponte Preta, que 19. As equipes se enfrentam nesta terça-feira à noite, em Bragança Paulista. Outro paulista que briga pelas primeiras colocações é o Botafogo de Ribeirão Preto. O time tricolor chegou a liderar o campeonato e atualmente está em sexto lugar, com 17 pontos, apenas um a menos do que o quarto colocado Atlético-GO.

A Série B ainda conta com outros três times paulistas que vivem situações complicadas. Guarani e São Bento estão na zona de rebaixamento, enquanto o Oeste ocupa o 15º lugar.