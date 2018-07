Rodada conta com duelos por título e contra descenso

O primeiro duelo encarado como uma "decisão" acontece no estádio do Pacaembu, em São Paulo. Ambos com 60 pontos, um atrás do líder Fluminense, Corinthians e Cruzeiro se enfrentam e apenas a vitória é imaginada pelos clubes. Um empate será desastroso para os dois, já que a equipe carioca joga em casa no domingo contra o Goiás, que está na penúltima colocação, e poderia abrir três pontos de vantagem na primeira colocação.

Em campo, Corinthians e Cruzeiro terão as suas forças máximas. O clube paulista conta com Ronaldo - em seu sexto jogo consecutivo desde que voltou de lesão muscular -, Roberto Carlos, Bruno César, Elias e Jucilei (os dois últimos convocados à seleção brasileira de Mano Menezes). O time mineiro confia na habilidade do meia argentino Montillo e no oportunismo do atacante Thiago Ribeiro.

Outro confronto decisivo será realizado na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG). Mas será na parte de baixo da tabela de classificação, com o objetivo de fugir do rebaixamento à Série B. Atlético Mineiro e Flamengo, tradicionais clubes do país, querem evitar o vexame da queda e só pensam nos três pontos. A situação mais delicada é a do time de Belo Horizonte, que está apenas uma posição acima da zona da degola - está empatado com o Guarani com 36 pontos, mas leva vantagem no número de vitórias (101 a 8). A equipe carioca, com 40, quer acabar logo com qualquer risco.

Na Baixada Santista, o despreocupado Santos entra em campo para enfrentar um motivado Grêmio. Com a melhor campanha no returno do Brasileirão, o time gaúcho está na perseguição ao quarto lugar do campeonato, o Botafogo, que hoje estaria classificado à Libertadores caso um clube brasileiro não conquiste o título da Copa Sul-Americana. Com 53 pontos, está três atrás dos cariocas e, por isso, o triunfo em Santos é considerado fundamental para suas pretensões.

Confira os jogos deste sábado pela 35.ª rodada do Brasileirão:

19h30

Corinthians x Cruzeiro - Pacaembu

Atlético-MG x Flamengo - Arena do Jacaré

Santos x Grêmio - Vila Belmiro