Rodada da Copa do Brasil classifica mais 16 equipes à segunda fase

SÃO PAULO - Bem mais difícil do que todos esperavam, o Santos carimbou seu passaporte à segunda fase da Copa do Brasil ao vencer o Flamengo-PI por apenas 2 a 0, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro. Em Volta Redonda, o Flamengo fez 3 a 0 sobre o Remo, a quem já tinha batido em Belém por 1 a 0. Os três gols foram do atacante Hernane. Na rodada desta quarta foram 16 clubes classificados, totalizando 31 times na próxima fase. E 12 confrontos já estão definidos.

O Santos já conhece seu adversário, que será o Joinville, que eliminou o Aracruz-ES. Enquanto isso, o Flamengo vai enfrentar o Campinense-PB, que surpreendeu ao roubar a vaga nos pênaltis do Sampaio Corrêa, no Maranhão. No único jogo de ida, o Botafogo jogou muito mal e só empatou sem gols com o Sobradinho-DF, no estádio Bezerrão, no Distrito Federal. A definição da vaga ficou para a volta, no próximo dia 25, no Rio de Janeiro.

Os times que se garantiram nesta quarta, além de Flamengo e Santos, foram: Santo André-SP, Atlético Paranaense, Cianorte-PR, Arapongas-PR, Campinense-PB, Confiança-SE, Salgueiro-PE, Betim-MG, Criciúma-SC, Joinville, América-MG, Fortaleza-CE, Luverdense-MT e Sport-PE. Até então, 15 clubes tinham garantido as suas vagas na segunda fase: Ponte Preta-SP, Bragantino-SP, Internacional-RS, Cruzeiro-MG, Goiás-GO, Atlético Goianiense, Figueirense-SC, Paysandu-PA, ABC-RN, Bahia-BA, Vitória-BA, Nacional-AM, Santa Cruz-PE, Ceará-CE e Naviraíense-MS.

SALDO RUIM PAULISTA

Dos outros cinco paulistas que entraram em campo, apenas um seguiu adiante. O Santo André, em casa, fez 2 a 0 sobre o Veranópolis-RS, descontando a derrota por 1 a 0 no Sul. Agora vai pegar o Goiás. Na Arena Barueri, o Barueri perdeu para o Cianorte-PR, por 3 a 0, e já tinha perdido no Paraná por 2 a 1. O time paranaense, agora, vai enfrentar o Atlético Goianiense. O Noroeste perdeu por 3 a 0 para o Criciúma, que tinha empatado sem gols em Bauru. O time catarinense vai pegar o vencedor do duelo entre São Bernardo-SP e Paraná-PR.

Dois paulistas foram eliminados nos pênaltis. O Guarani, com seu estádio interditado, recebeu o Confiança-SE, em Limeira, e venceu por 1 a 0, com um gol de Fernando Gaúcho, aos 48 minutos do segundo tempo. Mas como tinha perdido por 1 a 0, em Sergipe, levou a decisão para os pênaltis. E perdeu por 4 a 1. O time sergipano vai enfrentar o Fortaleza. Também em casa, o São Caetano fez 1 a 0 sobre o Arapongas-PR, igualando o placar de ida. Nos pênaltis, perdeu por 3 a 1. O time paranaense vai medir forças contra o Figueirense.

CONFRONTOS DEFINIDOS

Por enquanto estão definidos 12 confrontos: Ponte Preta x Bragantino, Flamengo x Campinense, Santos x Joinville, Internacional x Santa Cruz, Goiás x Santo André, Sport x ABC, Vitória x Salgueiro, Atlético-GO x Cianorte, Bahia x Tupi, Confiança x Fortaleza, Naviraiense x Paysandu e Figueirense x Arapongas.

Confira os resultados desta quarta-feira pela 1.ª fase da Copa do Brasil:

Sobradinho-DF 0 x 0 Botafogo-RJ

Santo André-SP 2 x 0 Veranópolis-RS

Atlético-PR 2 x 0 Brasil-RS

Barueri-SP 0 x 3 Cianorte-PR

Sampaio Corrêa-MA 0 (6) x (7) 1 Campinense-PB

Guarani-SP 1 (1) x (4) 0 Confiança-SE

Boa-MG 2 x 2 Salgueiro-PE

Betim-MG 1 x 0 Bangu-RJ

Criciúma-SC 3 x 0 Noroeste-SP

América-MG 0 x 0 Gurupi-TO

São Caetano-SP 1 (1) x (3) 0 Arapongas-PR

Joinville-SC 1 x 0 Aracruz-ES

Santos-SP 2 x 0 Flamengo-PI

Fortaleza-CE 0 (3) x (2) 0 Luziânia-DF

Flamengo-RJ 3 x 0 Remo-PA

Luverdense-MT 3 x 0 Tupi-MG

Sport-PE 2 x 0 Vitória da Conquista-BA