Rodada da Copa do Brasil define mais seis clubes classificados para a 3ª fase

Entre os clubes que continuam de olho no título estão três paulistas, dois cariocas, dois cearenses, dois mineiros e quatro de outros Estados. Confira a relação completa: Bragantino, Ponte Preta e Santos (São Paulo); Fluminense e Vasco (Rio de Janeiro); Ceará e Fortaleza (Ceará); América e Cruzeiro (Minas Gerais); Atlético Paranaense, Botafogo-PB, Chapecoense-SC e Santa Cruz-PE.

Na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense foi implacável contra o Dom Bosco-MT, que na ida buscou o empate por 2 a 2. Desta vez, o time atleticano não teve dó e enfiou 5 a 0 no adversário com dois gols de André Lima e outros marcados por Pablo, Hernani e Anderson Lopes, de pênalti. Agora vai enfrentar na próxima fase a Chapecoense, que, em casa, na Arena Condá, venceu por 2 a 0 e eliminou o Paraná, que tinha vencido em casa por 2 a 1. Kempes e Cleber Santana, ambos de cabeça, marcaram os gols da classificação.

OUTROS CONFRONTOS - No estádio Almeidão, em João Pessoa, o Botafogo confirmou o seu favoritismo e venceu o River-PI pela segunda vez pela contagem mínima. O gol foi de Carlinhos. Os paraibanos fecharam a fase com duas vitórias e agora vão pegar o Ceará, que passou, por coincidência, com duas vitórias pela contagem mínima em cima do Joinville.

O Bahia decepcionou a sua torcida na Arena Fonte Nova, em Salvador, ao perder para o América-MG por 1 a 0, com gol de Sueliton. No primeiro jogo houve empate sem gols, o que deixou o time mineiro classificado. O seu próximo adversário será o Fortaleza, maior surpresa da fase, após eliminar o Flamengo.

O Vasco contou de novo com o "pé de coelho" Rafael Vaz para evitar a perda da invencibilidade de 27 jogos. O time carioca perdia por 1 a 0 - gol de Diego de falta - para o CRB até os 47 minutos do segundo tempo e conseguiu o empate no estádio de São Januário, no Rio. A derrota levaria a definição da vaga para a cobrança de pênaltis porque em Maceió o Vasco tinha ganhado por 1 a 0. Agora vai medir forças com o Santa Cruz, em grande fase.

No estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), o Flamengo, sem o comando do técnico Muricy Ramalho, afastado por problemas médicos, foi um time confuso e perdeu para o Fortaleza por 2 a 1, com dois gols de Pio, o herói da noite. Alan Patrick diminuiu de falta aos 43 minutos do segundo tempo.

Confira os jogos da semana pela Copa do Brasil:

Terça-feira

Operário-MT 1 x 0 Paysandu-PA

Ceará-CE 1 x 0 Joinville-SC (ida 1 x 0)

Quarta-feira

Vasco-RJ 1 x 1 CRB-AL (ida 1 x 0)

Atlético-PR 5 x 0 Dom Bosco-MT (ida 2 x 2)

Chapecoense-SC 2 x 0 Paraná-PR (ida 1 x 2)

Botafogo-PB 1 x 0 River-PI (ida 1 x 0)

Bahia-BA 0 x 1 América-MG (ida 0 x 0)

Flamengo-RJ 1 x 2 Fortaleza-CE (ida 1 x 2)

Quinta-feira

19h15

Coritiba-PR x Juventude-RS (ida 0 x 1)

21h30

Aparecidense-GO x Ypiranga-RS (ida 1 x 3)

Vitória-BA x Portuguesa-SP (ida 0 x 0)

Botafogo-RJ x Juazeirense-BA (ida 2 x 1)