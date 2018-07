Rodada da Copa do Brasil define mais sete clubes classificados à terceira fase

Entre os classificados estão quatro paulistas - Palmeiras, Ituano, Santos e Ponte Preta -, dois cariocas - Flamengo e Botafogo -, dois pernambucanos - Sport e Náutico -, dois catarinenses - Figueirense e Criciúma -, além do gaúcho Grêmio, do mineiro Tupi, do goiano Goiás e do paranaense Coritiba. Os seis novos confrontos definidos são estes: Botafogo x Figueirense, Criciúma x Grêmio, Goiás x Ituano, Flamengo x Náutico, Santos x Sport e Coritiba x Ponte Preta.

MANDANTES COM VAGAS - Nos jogos de volta, vantagem para todos os mandantes. Na Vila Belmiro, o Santos fez 1 a 0 sobre o Maringá, depois de ter empatado por 2 a 2 no Paraná. Seu adversário vai ser o Sport, que só levou a vaga nas penalidades máximas. No tempo normal, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, o time pernambucano venceu por 2 a 0, devolvendo o placar da derrota em Santa Catarina. Nos pênaltis, venceu por 4 a 2.

Em Campinas, a Ponte Preta goleou o Moto Club, por 4 a 1, depois de vencer no Maranhão por 2 a 1. A Ponte vai pegar outro time que saiu na cobrança de pênaltis. No estádio Couto Pereira, em Curitiba, o Coritiba devolveu os 2 a 1 no Fortaleza e confirmou a vaga nas penalidades por 11 a 10. O goleiro Deola, do clube cearense, chutou para a fora a 22.ª e última batida. Todos os demais converteram as cobranças.

VAGA NO CLÁSSICO - No clássico catarinense, o Figueirense se deu melhor em cima do Avaí, que tinha vencido no estádio da Ressacada por 1 a 0, mas perdeu nesta quarta-feira no estádio Orlando Scarpelli por 2 a 0. Agora, o Figueirense vai pegar o Botafogo.

No estádio Serra Dourada, em Goiânia, o Goiás garantiu a sua vaga ao vencer o Independente por 3 a 0, superando a derrota sofrida em Tucuruí, no Pará, por 1 a 0. Agora vai enfrentar o Ituano.

DOIS JOGOS DE VOLTA - Vasco e Vitória não eliminaram o segundo jogo, respectivamente, contra Cuiabá e ASA. O time carioca empatou por 1 a 1 na Arena Pantanal, em Cuiabá, contra o campeão do Mato Grosso e da Copa Verde, marcando seu gol em uma falta de Rodrigo, aos 48 minutos do segundo tempo. Já o clube baiano empatou por 1 a 1, em Arapiraca (AL). Na volta, na próxima semana, tanto Vasco como Vitória jogam em casa pelo empate sem gols.