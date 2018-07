Rodada da Copa do Brasil tem 2 classificados e vitória do Paysandu sobre o Bahia

Agora faltam mais seis vagas para serem definidas na terceira fase, com os jogos de volta programados para a próxima semana. Estes 10 clubes vão se juntar ao Fluminense, primeiro do ranking nacional, atrás dos cinco clubes que disputaram a Copa Libertadores: Internacional, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Corinthians e São Paulo. Os 16 clubes serão divididos, através de sorteio, em oito grupos de dois times, que vão se enfrentar em eliminatória dupla de ida e volta.

Para chegar às oitavas de final, os dois novos classificados sofreram bastante. Como o ASA vendeu seu mando para promotores de Londrina, no norte do Paraná, perdeu a vantagem de atuar diante de sua torcida. Mesmo assim, mostrou muita determinação e segurou o empate até os 24 minutos do segundo tempo, quando Gabriel Jesus marcou o gol da vitória. Um gol histórico: o primeiro da jovem promessa do Palmeiras como profissional. Em São Paulo, houve empate sem gols.

Na Arena Pernambuco, no Recife, em jogo equilibrado, o Flamengo venceu o Náutico por 2 a 0, avançando porque no Rio houve empate por 1 a 1. Os gols da vitória flamenguista foram marcados por Jorge, aos cinco, e Guerrero, aos 31 minutos do segundo tempo.

JOGOS DE IDA - O Vasco, que está na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, saiu na frente, no estádio de São Januário, no Rio, ao vencer por 3 a 1 o América-RN. Na volta, em Natal, na próxima quarta-feira, o time carioca pode perder até por um gol de diferença. Os gols vascaínos foram marcados por Herrera, de cabeça, Anderson Salles, de pênalti, e Emanuel Biancucchi. Reis fez o gol de honra americano.

Em Fortaleza, o Ceará deu sequência à má fase da Série B ao empatar sem gols com o Tupi, que disputa a Série C. Na volta, em Juiz de Fora (MG), o empate com gols dará a vaga ao clube cearense, mas se houver outro empate em branco daí a vaga será definida na cobrança de pênaltis.

Quem se deu melhor em casa foi o Paysandu, que goleou o Bahia por 3 a 0 - com gols de Misael, Fahel, de cabeça, e Yago Pikachu, de pênalti, no estádio Mangueirão, em Belém. Na próxima semana, o time paraense joga até por derrota por um gol de diferença na Arena Fonte Nova, em Salvador.