Rodada da Copa do Brasil tem classificação surpreendente do Tupi-MG em Curitiba

No total, foram dois jogos de volta e quatro de ida. Agora já são seis times na terceira fase porque além dos dois que saíram nesta quarta-feira, já estavam garantidos Flamengo, Ituano, Náutico e Criciúma.

No estádio Engenhão, no Rio, o Botafogo confirmou a sua vaga em cima do debutante Capivariano ao vencer por 3 a 0 - com gols de Gegê, Sassá e Luis Ricardo. Na ida, no interior paulista, o time carioca já tinha vencido por 2 a 1. Agora vai pegar o vencedor do clássico catarinense entre Avaí e Figueirense. No primeiro jogo, o Avaí se deu melhor: ganhou por 1 a 0, com gol de Anderson Lopes. O empate na volta dará a vaga ao time avaiano.

Na Arena da Baixada, em Curitiba, o Atlético Paranaense ganhou, porém não levou. Bateu o Tupi por 2 a 1, mas perdeu a vaga porque na ida o time de Juiz de Fora (MG) tinha vencido por 1 a 0. Por isso, o clube mineiro ficou com a vaga pelo gol marcado fora de casa. E agora aguarda o vencedor do duelo entre Ceará e América-MG.

Por pouco o Santos não eliminou o Maringá. No estádio Willie Davis, vencia por 2 a 0 e descartava a volta, com gols de Elano e Marquinhos Gabriel, mas cedeu o empate na parte final do jogo, com Fabiano, aos 36, e Rodrigo Dantas, aos 46 minutos. O time paulista agora vai ter que confirmar a sua vaga no segundo jogo, no próximo dia 13, na Vila Belmiro. Quem passar à terceira fase vai medir forças com o vencedor do confronto entre Chapecoense e Sport. O time catarinense saiu na frente, em casa, ganhando por 2 a 0, com gols de Hyoran e Maranhão.

Ainda pela ida, o Fortaleza, animado pelo título cearense em cima do rival Ceará, ganhou do Coritiba por 2 a 1. Na volta vai jogar pelo empate, no estádio Couto Pereira, na capital paranaense.

Confira os jogos pela segunda fase da Copa do Brasil:

Quarta-feira

Fortaleza-CE 2 x 1 Coritiba-PR

Atlético-PR 2 x 1 Tupi-MG

Avaí-SC 1 x 0 Figueirense-SC

Maringá-PR 2 x 2 Santos-SP

Chapecoense-SC 2 x 0 Sport-PE

Botafogo-RJ 3 x 0 Capivariano-SP

Quinta-feira

19h30

Moto Club-MA x Ponte Preta-SP

Independente-PA x Goiás-GO