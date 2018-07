Rodada da Libertadores pode garantir outros brasileiros

Flamengo, Atlético Paranaense e Grêmio podem garantir nesta quarta-feira classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores. O Atlético Mineiro também entra em campo esta noite, mas, mesmo que faça a sua parte terá de esperar até amanhã, quando ocorre a outra partida de seu grupo, para saber se conseguirá a vaga antecipada.

Líder do Grupo 4 com sete pontos após quatro rodadas, o Atlético Paranaense recebe o San Lorenzo (lanterna com quatro) na Arena da Baixada e com vitória passa de fase. Qualquer outro resultado e a classificação ainda não estará garantida.

O Flamengo (seis pontos) está na mesma situação no seu jogo com a Universidad Católica (cinco). Se ganhar o confronto que começa às 21h45 no Maracanã vai chegar às oitavas. Do contrário, a luta pela classificação continuará, pois o rubro-negro carioca ainda vai correr risco de terminar a chave fora dos dois primeiros lugares, independentemente do que ocorrer no jogo em Curitiba.

O Grêmio, com dez pontos no Grupo 8, está em posição confortável. Enfrenta o Deportes Iquique (6) às 19h30, no Chile e, vai às oitavas até com um empate. Caso vença, além de se garantir, ficará bem próximo também de assegurar o primeiro lugar na chave.

Isso acontecerá no caso de o Guaraní (7 pontos) não derrotar o Zamora (0) na Venezuela. Se der vitória dos paraguaios, a definição do líder do grupo só ocorrerá na última rodada desta fase de classificação.

O Atlético Mineiro está em segundo lugar no Grupo 6 com sete pontos. Joga no Peru às 19h30 com o último colocado da chave, o Sports Boys – apenas um ponto até agora. Até um empate pode servir para o Galo selar a classificação já nesta quarta rodada.

Para isso, no entanto, terá de esperar até amanhã, quando o líder Godoy Cruz (10) recepcionará o Libertad (4). Os mineiros vão ter de torcer por triunfo dos donos da casa. Empate na Argentina só antecipará a vaga do Atlético se o time de Fred tiver vencido o Sports Boys.