Rodada da Série B define o último acesso e mais dois rebaixados

SÃO PAULO - O Campeonato Brasileiro da Série B finalmente chegará ao seu final neste sábado, a partir das 17 horas, quando oito jogos complementam a 30.ª rodada, a última da temporada. América-MG e Portuguesa brigam pela última vaga de acesso à elite, enquanto quatro times lutam contra o rebaixamento.

Em Campinas, o América-MG entra em campo contra a já eliminada Ponte Preta precisando apenas de um empate para garantir o acesso. Os mineiros estão em quarto lugar, com 62 pontos e os paulistas figuram apenas na 14.ª colocação, com 47. No entanto, o time mineiro pode subir até mesmo com uma derrota, desde que a Portuguesa não vença o Sport, na Ilha do Retiro. Único que pode tirar o acesso dos mineiros, o time do Canindé vem em quinto lugar, com 59 pontos e, além de vencer, precisa torcer por uma derrota do América-MG. O Sport é o sexto colocado, com 56 e não vence há quatro jogos.

Na parte inferior da tabela, Santo André e Ipatinga já caíram para a Série C. América-RN e Brasiliense fazem um confronto direto contra o rebaixamento no Estádio Machadão, em Natal-RN. O time potiguar vem na 18.ª colocação, com 41 pontos, enquanto o candango é o 17.º, tendo conquistado 43 pontos. Para escapar, o América-RN precisa vencer e Guaratinguetá ou Vila Nova perderem para Coritiba e São Caetano, respectivamente. Por outro lado, o Brasiliense escapa até mesmo com um empate, desde que os goianos percam em casa.

Precisando de uma simples vitória para escapar do rebaixamento, o Vila Nova espera contar com um grande público diante do São Caetano, no Estádio Serra Dourada. Os goianos se encontram na 16.ª colocação, com 43 pontos, enquanto os paulistas figuram na zona intermediária, com 52.

Quem também corre risco de rebaixamento é o Guaratinguetá, que tem a missão mais complicada. Na 15.ª colocação, com 44 pontos, o time paulista enfrenta o Coritiba em pleno Couto Pereira, na partida que vai marcar a entrega do troféu de campeão para os paranaenses. O Coritiba é o líder, com 71 pontos e não pode mais ser alcançado pelo Bahia. Por outro lado, o time paulista precisa apenas vencer para escapar da degola, já que a diferença para a zona de rebaixamento é de um ponto. O curioso é que o Guará nunca figurou na zona de perigo.

O Estádio Morumbi deve receber aproximadamente 20 mil baianos neste sábado, quando Bragantino e Bahia se enfrentam em um jogo festivo, que marca a volta do time de Salvador para a elite.

Nas outras partidas, que não valem nada, o já rebaixado Ipatinga recebe o Icasa (13.º com 48 pontos), no Estádio Ipatingão, enquanto Figueirense (terceiro, com 64 pontos) enfrenta o Paraná no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Estes resultados vão apenas definir as posições finais de Bahia e Figueirense, que brigam pelo vice.