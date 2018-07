Rodada da Série B do Brasileirão começa com dois jogos nesta terça-feira

A 32.ª rodada da Série B do Brasileiro começa a ser disputada nesta terça-feira, com a realização de dois jogos, ambos às 21 horas. Entrando na reta final do campeonato, a Ponte Preta luta por reabilitação diante do Vila Nova, enquanto o América-MG encara o desesperado Santo André para se manter entre os quatro primeiros colocados.

No último domingo, após a terceira derrota seguida, o técnico Jorginho acertou a sua saída da Ponte Preta. Assim, quem vai comandar o time nesta terça-feira será o interino Flamarion Nunes, das categorias de base do clube - Givanildo Oliveira já foi contratado para ser o novo treinador, mas irá apenas assistir o duelo contra o Vila Nova.

Com a derrota para o Santo André na última rodada, a Ponte Preta ficou parada nos 45 pontos, em oitavo lugar. Agora, para manter as chances de acesso, precisa ganhar nesta terça-feira. Para o Vila Nova, que soma 38 pontos e está na 15ª posição, o jogo no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, é a chance de afastar o risco de rebaixamento.

Mesmo tendo perdido os dois últimos jogos, o América-MG se manteve no G-4. Está, porém, na quarta colocação, com 52 pontos, apenas dois a mais do que o Sport, que joga no sábado. Por isso, o time mineiro precisa vencer o Santo André nesta terça-feira, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG), para se manter entre os quatro melhores da Série B.

Já o Santo André joga suas últimas cartadas na luta contra o rebaixamento. Depois de ter vencido a Ponte Preta na rodada passada, o time chegou aos 32 pontos, ocupando o 18º lugar, ainda em situação bastante complicada na classificação do campeonato. Diante disso, somente uma vitória sobre o América-MG pode manter a esperança no clube do ABC paulista.