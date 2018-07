Rodada da Série B pode ter título do América-MG e dois últimos times na Série A

A 37.ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B pode ser decisiva em termos de título e acesso. O América-MG pode confirmar a taça em caso de vitória para cima do Londrina. Ceará e Paraná, com uma combinação de resultados, também têm chances de retornar à Série A já neste sábado.

+ Com acesso garantido, Inter visita o Goiás para tentar voltar à liderança

Com 69 pontos, o líder América-MG só depende de si para conquistar o título. Como o Internacional tem 65, o clube mineiro se torna campeão se passar pelo Londrina no estádio do Café, em Londrina (PR). Mas a equipe paranaense não pretende facilitar. O time vem de quatro vitórias consecutivas e ainda briga pelo acesso. Tem 58 pontos, contra 60 do Paraná, quarto colocado.

Esse jogo é crucial para a meta do Paraná. Uma derrota do Londrina, combinado com um tropeço do Oeste, e o time dirigido pelo técnico Matheus Costa avança à Série A em caso de triunfo diante do CRB, no estádio Rei Pelé, em Maceió.

Em terceiro com 63 pontos, o Ceará não precisa de calculadora. O time alvinegro só tem que vencer o Criciúma, no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC), para carimbar a vaga sem depender de ninguém. Confirmada na Série B com 47 pontos, a equipe catarinense só cumpre tabela nas rodadas finais. Até antecipou a demissão do técnico Beto Campos, que acertou com o Novo Hamburgo-RS.

Com 58 pontos, o Oeste tem muita chance de seguir vivo na briga porque enfrenta o ABC, time já rebaixado, no estádio Frasqueirão, em Natal. O time paulista vem de três empates seguidos, que o impediram de entrar no G4 - a zona de acesso.

Ainda sonhando com o título, o Internacional só seguirá com chances se quebrar a sequência de cinco tropeços seguidos na competição, além do América-MG tropeçar frente ao Londrina. O jogo será diante do Goiás, no estádio Serra Dourada, em Goiânia.

Mais três jogos fecham a rodada. Destaque para Paysandu e Santa Cruz no estádio da Curuzu, em Belém. Rebaixado, o time pernambucano pode dar W.O. na rodada por conta de salários atrasados. A diretoria confirmou que terá força máxima no duelo, mas o discurso não foi confirmado pelos jogadores, o que deixar no ar a possibilidade de não entrar em campo se não aparecer pelo menos o valor de um mês de salário. São três meses sem receber.

Vice-lanterna e rebaixado, o Náutico enfrenta o Vila Nova, no Recife. Com 55 pontos, o clube goiano não tem mais pretensões na competição. Curiosamente este jogo será disputado no Arruda, estádio do Santa Cruz. A cidade de Caruaru (PE) fica longe e a Arena Pernambuco geraria mais prejuízo.

Por fim, o Boa, com 46 pontos, recebe o Brasil-RS, com 48, no estádio Dilson Melo, em Varginha (MG). Ambos estão no meio da tabela de classificação.