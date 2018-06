Rodada da Série D define os últimos classificados à fase de oitavas de final

Com três vagas definidas na disputa por pênaltis, foram classificados neste domingo mais oito clubes que vão integrar a fase de oitavas de final do Campeonato Brasileiro da Série D - a quarta divisão nacional. Os novos confrontos já estão confirmados e a terceira fase será disputada pelo sistema de mata-mata, com jogos de ida e volta.

Os times de melhor campanha vão decidir em casa. As datas e horários dos jogos devem ser definidos pelo departamento técnico da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) nesta segunda-feira. Os novos confrontos ficaram desta forma: Imperatriz-MA x Moto Club-MA, Rio Branco-AC x Manaus-AM, Brasiliense-DF x Campinense-PB, Uberlândia-MG x Caxias-RS, Treze-PB x Iporá-GO, Ferroviário-CE x Altos-PI, Tubarão-SC x São José-RS e Linense-SP x Novorizontino-SP

A expectativa neste domingo era por jogos equilibrados. A maior decepção ficou por conta do América-RN, que mesmo vencendo o Imperatriz por 2 a 1, perdeu a vaga nos pênaltis: 5 a 4. O jogo foi disputado em Natal, mas teve a festa maranhense. Na ida, o clube do Maranhão tinha vencido por 1 a 0.

No duelo catarinense, a definição também só veio nos pênaltis. O Tubarão venceu o Brusque por 2 a 1, igualando o saldo por ter perdido fora por 1 a 0. Nos pênaltis, ficou com a vaga: 4 a 3. Quem deu sorte em casa foi o Campinense, que perdeu para o Itabaiana-SE por 1 a 0 e levou a vaga nos pênaltis: 6 a 5.

Alguns times confirmaram as suas vagas em casa sem contestação. É o caso do Moto Club, que fez 3 a 1 no Fluminense-BA e confirmou a sua vitória fora por 2 a 0. No Sul, o Caxias fez 3 a 0 no Maringá-PR e se garantiu porque tinha empatado por 1 a 1 no Paraná. Situação parecida do Iporá, que fez 3 a 2 no Novo-MS e tinha empatado fora por 2 a 2.

Dois times venceram em casa, mas não passaram de fase. O Independente-PA fez 3 a 1 no Rio Branco, mas o time acreano ficou com a vaga por ter vencido o primeiro jogo por 3 a 0. Em Manaus, o Nacional-AM fez 4 a 2 no Altos-PI, mas a vantagem do time piauiense era grande por ter vencido por 3 a 0 em casa.

Confira a rodada de volta da 2.ª fase da Série D do Brasileiro:

Sábado

São José-RS 1 (3) x (2) 0 Novo Hamburgo-RS (Ida - 1 x 2)

Macaé-RJ 0 x 1 Novorizontino-SP (Ida - 1 x 2)

Sergipe-SE 0 x 0 Brasiliense-DF (Ida - 1 x 2)

Treze-PB 1 (3) x (2) 1 URT-MG (Ida - 1 x 1)

Uberlândia-MG 3 x 0 Inter de Lages-SC (Ida - 0 x 1)

Ferroviário-CE 1 x 0 Cordino-MA (Ida - 3 x 3)

Manaus-AM 1 x 0 Santos-SP (Ida - 1 x 1)

Sinop-MT 1 (2) x (4) 0 Linense-SP (Ida - 1 x 2)

Domingo

Iporá-GO 3 x 2 Novo-MS (Ida - 2 x 2)

Moto Club-MA 3 x 1 Fluminense-BA (Ida - 2 x 0)

Independente-PA 3 x 1 Rio Branco-AC (Ida - 0 x 3)

América-RN 2 (4) x (5) 1 Imperatriz-MA (Ida - 0 x 1)

Campinense-PB 0 (6) x (5) 1 Itabaiana-SE (Ida - 1 x 0)

Caxias-RS 3 x 0 Maringá-PR (Ida - 1 x 1)

Tubarão-SC 2 (4) x (3) 1 Brusque-SC (Ida - 0 x 1)

Nacional-AM 4 x 2 Altos-PI (Ida - 0 x 3)